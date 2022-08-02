* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Соединённые Штаты провели успешную контртеррористическую операцию против лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане. Об этом Fox News сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, »операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет».

Два источника в разведке сообщили Fox News, что лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был убит в результате удара беспилотника ЦРУ.

Добавим, что несколько часов назад официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид подтвердил, что атака в Кабуле 31 июля была совершена беспилотниками США. Муджахид осудил это нападение и счёл его противоречащим международным принципам и соглашению в Дохе.