Сеул, 4 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует провести телефонные переговоры со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во второй половине дня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Ранее представители администрации сообщали о том, что по причине своего пятидневного отпуска южнокорейский лидер не планирует лично встречаться с представительницей США.

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Напомним, что американский спикер прибыла на военную базу США в южнокорейском Осане 3 августа.

Нэнси Пелоси стала первым спикером палаты представителей Конгресса США, посетившим Южную Корею с 2002 года.