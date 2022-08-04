В России впервые с конца июня площадь лесных пожаров превысила 100 тыс. га
Москва, 4 августа, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 9% (на 8433 га) и по данным на утро 4 августа составляет 102 088 га, впервые с конца июня превысив 100 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
В борьбе с огнём задействованы 3834 человека, 284 единицы техники и 38 самолётов и вертолётов. Ещё 79 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.
Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (45 514 га), в Магаданской области (19 854 га) и Ханты-Мансийском автономном округе (19 409 га).
Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров в России за предшествующие сутки увеличилась на 7,2% (на 6291 га) и по данным на утро 3 августа составляла 93 655 га.
Читайте также: Тюменские огнеборцы прилетели в Югру на помощь в борьбе с пожарами