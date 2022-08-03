Тюмень, , 11:27 — REGNUM Сотрудники Тюменской авиабазы будут тушить лесные пожары в Югру. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Лесной пожар

«В Ханты-Мансийском автономном округе горит лес в федеральном заповеднике «Малая Сосьва». Это особо охраняемая территория: там запрещена любая хозяйственная деятельность, огонь может нанести непоправимый вред первозданной природе. Поэтому было принято решение об увеличении группировки пожарных», — пояснил тюменский губернатор.

Просьба о помощи поступила от правительства ХМАО. Была организована переброска 25 тюменских пожарных десантников. Утром 3 августа они прибыли в город Советский (ХМАО).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На землях лесного фонда Югры площадь, пройденная огнём, на утро 3 августа составила 15 тысяч га, днём ранее было 10 266 га. Причиной возгораний огнеборцы называют грозы.

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