Москва, 4 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на улучшение финансового положения работающих пенсионеров, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит частично возместить работающим пенсионерам недополучаемые ими в результате установленных законодательных ограничений доходы», — отметил Нилов.

Авторы нашли способ обойти отказ правительства в индексации пенсий работающим пенсионерам и предложили социальный налоговый вычет.

Предлагается дополнить часть вторую Налогового кодекса статьей 2312, предусматривающей предоставление работающим пенсионерам права на получение пенсионного социального налогового возврата, который устанавливается в размере 50% суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленного, удержанного и перечисленного налоговым агентом в бюджетную систему в отношении работающего пенсионера за налоговый период, но не более 25 тыс. рублей.

Если инициатива найдет поддержку большинства, закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

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Сейчас работодатели отчисляют страховые взносы за работающих пенсионеров и пенсионерам, которые работают, ежегодно 1 августа пересчитывают пенсию в сторону увеличения. Однако это не является индексацией, подчеркнули ранее в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

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