Москва, , 20:47 — REGNUM Перерасчет выплаты работающим пенсионерам, в результате которого с 1 августа их пенсии будут увеличены максимум на 314 рублей, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал нищенским «максимумом», передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот нищенский «максимум» — издевательство над 7,3 млн пожилых граждан России. Не то чтобы пенсию целиком — даже эту жалкую прибавку толком проиндексировать не смогли», — отметил Миронов.

В прошлый раз набавка составила 279 рублей, то есть за год выросла на 12,5%, хотя в стране только за первое полугодие инфляция без малого 16%, указал парламентарий.

Он объяснил это тем, что прибавка высчитывается «из жульнических пенсионных коэффициентов, которые ничего общего с реальностью не имеют».

Полноценной индексации пенсий трудоустроенные пенсионеры лишены с 2016 года.

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