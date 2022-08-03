* запрещённая в России организация

Москва, 3 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Совокупность фактов указывает на то, что украинский режим намеренно уничтожил своих граждан, нанеся удар по следственному изолятору под Донецком. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Defense.gov Пентагон

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«К сожалению, хор бездоказательных утверждений всё ширится — включаются представители стран Запада. В то же время США косвенно признали акт нанесения удара в Еленовке ВСУ. На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица Минобороны США о том, что «если это и случилось, украинский удар, они не хотели этого делать». Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокацию киевского режима», — отметил представитель министерства.

«По заявлению США, система Himars является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены. При этом Киев подчёркивает, что при планировании огневого поражения ВСУ активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемой от США и их союзников», — подчеркнул он.