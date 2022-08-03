Горловка, ДНР, 3 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Ольге Качуре должно быть присвоено звание Героя ДНР и (или) Героя России, написал в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Уверен, что в Горловке обязательно появится улица, названная ее именем», — добавил эксперт.

О гибели полковника гвардии ДНР Ольги Качуры власти республики сообщили 3 августа.