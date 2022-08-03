Москва, , 15:03 — REGNUM Публичный щелчок по носу Китаю от США по-настоящему взорвал информационное пространство, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, к. п. н Артём Кирка.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все с интересом следили за перемещениями самолета Нэнси Пелоси и ожесточенно спорили — приземлится он в аэропорту Тайбэя или нет. Приземлился, в очередной раз продемонстрировав истинное отношение США к своим внешнеполитическим договоренностям и международному праву в целом.

Американцы допустили серьёзный политический просчёт — краткосрочные имиджевые выгоды от выходки Пелоси не сравнимы с потерями США от значительного ухудшения отношений с Китаем в долгосрочной перспективе.

Да, в отличие от США у КНР отсутствует опыт современных боевых действий, да и в целом китайцы не склонны решать вопросы силовыми методами. Однако совершенно иначе дела обстоят в экономическом плане - здесь США уверенно сдают позиции.

Внешнеполитические выгоды России от очередного усиления напряженности в тайваньском вопросе были очевидны независимо от исхода дела. Если бы Китай применил силу и конфликт перешёл в горячую стадию - это значительно ослабило бы давление на Россию на украинском направлении.

В противном случае наша страна приобрела бы, во-первых, неоспоримые имиджевые преимущества, очевидным образом продемонстрировав свою деятельную лидирующую позицию в альтернативном глобальном политическом полюсе.

А, во-вторых, появились бы все предпосылки для значительного усиления экономического и военного российско-китайского сотрудничества, содействия китайской стороны в снижении негативного воздействия санкций, наложенных на Россию. Китай пошел по второму пути и нас это более чем устраивает.

Так или иначе, произошедшее целиком и полностью развязывает руки китайскому руководству в вопросе «окончательной интеграции» Тайваня. Теперь любые действия Пекина в отношении мятежной территории - от экономических рестрикций до административных и даже силовых действий - будут позиционироваться в качестве справедливых ответных мер. Остаётся лишь с интересом наблюдать за происходящим», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исторической неизбежностью является воссоединение Китая с Тайванем, говорится в обнародованном заявлении министра иностранных дел КНР Ван И.

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