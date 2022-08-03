Сеул, , 14:56 — REGNUM В Южной Корее временно разрешили путешественникам из Японии, Тайваня и Макао посещать страну без визы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии города Сеула.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что городские власти настаивали на введении программы безвизового въезда с июня текущего года.

В мэрии ожидают, что политика безвизового въезда поможет привлечь туристов на туристический фестиваль Seoul Festa 2022, который пройдет в Сеуле с 10 по 14 августа.

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