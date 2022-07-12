Сеул, , 13:07 — REGNUM С 10 по 14 августа в Сеуле пройдет туристический фестиваль «Seoul Festa 2022». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление мэра города О Сэ Хун.

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В ходе встречи с журналистами глава города подчеркнул, что мероприятие, организованное совместно с туристическими компаниями, станет началом восстановления туризма в Сеуле.

Известно, что 10 августа на стадионе Чамсиль пройдёт концерт известных артистов Rain и NCT Dream.

13 и 14 августа в Сеуле впервые состоятся гонки чемпионата формулы Е на автомобилях с электрическим приводом — Seoul E-Prix.

Также с 10 августа в стране пройдет масштабная распродажа Shopping Festa, в которой примут участие около 3000 отелей, универмагов и других объектов. В парках вдоль берегов реки Ханган будут организованы спортивные соревнования и показы фильмов.