Сеул, 3 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Южной Корее временно разрешили путешественникам из Японии, Тайваня и Макао посещать страну без визы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии города Сеула.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что городские власти настаивали на введении программы безвизового въезда с июня текущего года.

В мэрии ожидают, что политика безвизового въезда поможет привлечь туристов на туристический фестиваль Seoul Festa 2022, который пройдет в Сеуле с 10 по 14 августа.

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