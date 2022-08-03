Москва, 3 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Законопроект о запрете отдельным категориям граждан иметь недвижимое имущество на территории государств — членов и кандидатов на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Предлагается установить запрет иметь недвижимое имущество на территории государств — членов и кандидатов на вступление в НАТО в отношении круга лиц, установленного статьей 2 федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

К ним относятся, в частности, президент, глава правительства, министры, губернаторы, депутаты Госдумы, сенаторы, отдельные региональные и местные депутаты, а также кандидаты, лица, занимающие отдельные должности государственной гражданской службы, отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД, СВР, ФСБ и таможни, отдельные должности в Центральном банке и Счетной палате, в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, а также отдельные муниципальные должности.

Запрет иметь недвижимое имущество на территории государств — членов и кандидатов на вступление в НАТО распространяется на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей указанных лиц.

Исключения составляют должности в находящихся за пределами территории Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов.

Необходимость предлагаемых мер обусловлена агрессивной экспансией военного альянса, направленной против России. Вопреки неоднократным заверениям НАТО об отказе от расширения на Восток, за последние десятилетия членами организации стали 14 государств, отмечают авторы инициативы.