Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге состоится международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа. Мероприятие пройдёт в период с 13 по 16 сентября в рамках Петербургского международного газового форума.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Международная выставка-конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа проходит раз в два года. Задача форума состоит в том, чтобы показать перспективные совершенствования научно-технической базы и создания прорывных технологий для безопасного и бережного освоения природных богатств.

«Конференция по судостроению и освоению шельфа OMR 2022 — это деловое мероприятие, включающее пленарное заседание и круглые столы по техническим и экономическим вопросам. Ведущие российские и мировые компании обменяются своим опытом в вопросах технологического обеспечения, судостроения для освоения шельфа, разработки морских комплексных сооружений», — говорится на официальном сайте мероприятия.

В рамках мероприятия состоится семь круглых столов, которые посвящены развитию освоения углеводородного сырья Арктической зоны и её континентального шельфа, Северному морскому пути и его береговым инфраструктурам, цифровизации бизнес-процессов в регионах Арктики, промышленной и экологической безопасности, социально-экономическим и кадровым вопросам, арктической и морской медицине.

Помимо этого, запланированы специальные мероприятия. Специалисты из разных сфер обсудят подготовку кадров, роль молодых учёных и студентов в разработке перспективных технологий, медицинский кадровый резерв, а также современные методы и технологии в обеспечение проектирования судов и средств океанотехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 19 по 21 августа в Санкт-Петербурге состоится комплекс тематических мероприятий, посвященных городу как центру компетенций в вопросах развития и освоения Арктики. Местом проведения выбрана Петропавловская крепость. Организатором салона является комитет по делам Арктики.

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