Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В период с 19 по 21 августа в Санкт-Петербурге состоится комплекс тематических мероприятий, посвященных городу как центру компетенций в вопросах развития и освоения Арктики. Местом проведения выбрана Петропавловская крепость. Организатором салона является комитет по делам Арктики.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках «Арктического салона» пройдут деловые и культурные программы. Будет представлена уникальная арктическая техника, которую производят в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких дней будут действовать экскурсии с арктическими маршрутами, мастер-классы, молодежные квесты, а также запланирован показ арктических фильмов.

Напомним, что председательство в Арктическом совете перешло Российской Федерации на период с 2021 по 2023 год.