* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:10 — REGNUM Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, предположил три возможных сценария того, как лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в результате атаки американского беспилотника в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

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В серии твитов Набиль сообщил, что главарь «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергся нападению в доме, принадлежащем Сираджуддину Хаккани, а его гостевой дом также находился рядом с резиденцией лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Набиль сказал, что существует вероятность того, что «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью генерала Камара Джаведа Баджва и пакистанской разведки ISI предоставили Соединённым Штатам информацию о местонахождении Аймана аз-Завахири, чтобы быть исключёнными из чёрного списка и улучшить отношения с США.

В другом предположении бывший глава национальной безопасности говорит, что фракция муллы Барадара и муллы Якуба, другое крыло «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могла предоставить американцам информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы пресечь амбиции «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

И наконец, Набиль сказал, что пакистанские военные, возможно, раскрыли американской стороне тайное убежище Аймана аз-Завахири. Набиль назвал это предположение маловероятным.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Афганистане был ликвидирован лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири. Организатором контртеррористической операции выступило ЦРУ, она прошла успешно, жертв среди мирного населения удалось избежать.