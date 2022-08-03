Берлин, 3 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, занимающий сейчас пост президента страны, в свое время приняли «мудрое решение» не допускать Украину в НАТО. Об этом в интервью журналу Stern заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

(сс) Ashraf Tabatabaei. mehrnews.com Герхард Шрёдер

«Членству Украины в НАТО помешали на саммите НАТО в 2008 году Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение, и даже Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии», — заявил Шрёдер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена отказываться от возможности вступления в Североатлантический альянс.

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