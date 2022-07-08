Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Украина не намерена отказываться от возможности вступления в Североатлантический альянс. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев считает, что НАТО может предоставить лучшие гарантии безопасности Украине

«Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность. Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», — пояснил украинский лидер.

Также Зеленский приветствовал согласие НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию. По его словам, это же решение в отношении Украины позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи Киеву.

«Они [страны НАТО] всегда находили причины не брать Украину [в альянс], указал Зеленский. — Не принимать Украину было неправильным решением».

Тем не менее президент Украины выразил благодарность за военную поддержку, которую Украина получила от Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что «мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина отказалась предпринимать шаги по вступлению в НАТО. По его словам, это бесперспективно из-за позиции ряда стран-членов Североатлантического альянса. Он добавил, что Киев не может стать членом НАТО в краткосрочной перспективе, однако всё-таки надеется, что альянс подтвердит партнёрство.

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