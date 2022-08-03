Москва, 3 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в очередной раз показали себя ненадёжным партнёром. Об этом 3 августа заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«В попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и её главе — специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских», — пояснил в беседе с РИА новости дипломат, говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

По его словам, такие действиями Вашингтон «вновь показал себя крайне ненадёжным партнёром в деле выполнения международных обязательств».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России Ирина Тяжлова заявила, что визы российским делегатам, которые намерены отправиться в Женеву для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН, не выдают не только США, но и Швейцария. Она назвала категорически неприемлемой и дискриминационной практику отсекать представителей государств от мероприятий под эгидой ООН, в качестве предлога используя для этого искусственно созданные визовые препятствия.

Напомним, США отказалм в выдаче визы директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был стать главой российской делегации на сессии рабочей группы открытого состава ООН по безопасности ИКТ.

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