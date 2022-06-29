Москва, , 15:52 — REGNUM Российская сторона осуждает Нидерланды за ограничение участия России во встрече группы донорской поддержки Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) в Гааге. Об этом 29 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Santiago Casuriaga

«Вопреки своим обязательствам в качестве принимающего государства, Нидерланды не выдали въездную визу представителю РФ, который планировал прибыть в Гаагу для участия в данном мероприятии. Мы расцениваем такое поведение как обструкционистское», — сказала она.

Также Захарова добавила, что Москва «категорически осуждает данную практику». При этом официальный представитель МИД РФ уточнила, что встреча группы донорской поддержки УКГВ ООН проходит с 27 по 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса вокруг блокировки доставки грузов на Шпицберген.