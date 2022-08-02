Донецк, 2 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Пятеро украинских военных сдались в плен в населённом пункте Пески (ДНР) в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил 2 августа журналистам представитель Народной милиции республики.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

Отметив, что наступление идёт на авдеевском направлении успешно, представитель ДНР заявил: накануне, 1 августа, под Донецком сдались в плен пятеро украинцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ заявляет, что в районе Песков украинская армия терпит поражение. Украинские подразделения стреляют по своим же отступающим.

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