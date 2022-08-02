Москва, 2 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Батальон 56-й украинской бригады ВСУ был почти полностью уничтожен другим украинским подразделением в районе населённого пункта Водяное, сообщил 2 августа журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Представитель Минобороны РФ уточнил, что 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ отступал, неся большие потери, в районе населённого пункта Пески.

В районе Водяного по нему другое украинское подразделение открыло огонь из артиллерии. В итоге батальон «практически полностью ликвидирован».

Напомним, ИА REGNUM сообщало о подобной ситуации в конце июля.