Соледар, ДНР, 2 августа, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Подразделения 2-го армейского корпуса ЛНР зацепились за восточную окраину Соледара и удерживают позиции под плотным артиллерийским огнем противника, сообщил 2 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

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На бахмутском направлении враг огромными силами пытался контратаковать и отбить населенный пункт Покровское, но попытка была пресечена, отметил Коц.

«Также проведена «профилактическая беседа», в ходе которой противник потерял 362 человека, 6 танков, 4 БМП и один БТР», — добавил военкор.