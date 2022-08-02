Тайбэй, , 18:32 — REGNUM Как только самолет с Нэнси Пелоси на борту сел в Тайбэе, в Киеве у многих отлегло от сердца, написал в своем телеграм-канале («Старше Эдды») 2 августа журналист Герман Куликовский.

Следите за развитием событий в трансляции: «Летящей походкой: визит Пелоси в Тайвань и угрозы Китая — все новости»

Как сообщалось ранее, несмотря на протесты и предупреждения китайской стороны, американский военный самолет со спикером палаты представителей США на борту сел в аэропорту Тайбэя.

«Начнись война между Китаем и США, про Украину не то, что быстренько бы забыли, ее предложили бы России в качестве приза за поддержку той или другой стороны», — добавил эксперт.