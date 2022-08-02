Тайбэй, 2 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Для России ситуация вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань хороша тем, что США своими руками подталкивают Пекин к более тесным отношениям с Москвой, написал в своем телеграм-канале 2 августа военный эксперт Борис Рожин.

Leader Nancy Pelosi Нэнси Пелоси

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Как сообщалось ранее, несмотря на протесты и предупреждения китайской стороны, американский военный самолет со спикером палаты представителей США на борту сел в аэропорту Тайбэя.

«Чем бы ни завершилась кризис вокруг Тайваня, очевидно, что отношения Китая и США будут стремительно деградировать», — отметил эксперт.