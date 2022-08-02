Саратов, 2 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Саратове 2 августа прошли праздничные мероприятия, посвященные 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Торжества начались с богослужения в Свято-Троицком соборе памяти пророка Илии — покровителя ВДВ, сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Saratov. gov.ru День Воздушно-десантных войск в Саратове

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После молебна участники с флагами, оркестром и бронетехникой прошли от Музейной площади до площади имени Ю. А. Гагарина, где прошел торжественный митинг.

К десантникам с приветственным адресом от врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина обратился первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.

«Бойцы ВДВ всегда на передовых рубежах, бесстрашно выполняют боевые задачи, ценой жизни отстаивают мир и независимость нашей страны. Мы все гордимся «крылатой гвардией» и будем чтить подвиги десантников, посвятивших себя великой цели — защите Родины», — говорится в поздравлении.

Затем присутствующих десантников поздравили представители ветеранских организаций области. В завершении митинга участники почтили память легендарного командующего ВДВ, генерала Василия Маргелова и всех земляков.

Затем колонны для возложения цветов отправились к памятникам «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», «Землякам, погибшим в локальных войнах и конфликтах» в парке Победы, к бюсту генерала Маргелова в школе №43 и к бюсту Героя России Николая Исаева в поселке Юбилейный.

Праздничная программа продолжилась концертом и работой полевой кухни.

Ранее ИА REGNUM передавало, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Шойгу подчеркнул, что «крылатая пехота» на протяжении всей истории «была и остаётся гарантом безопасности нашей Родины».

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