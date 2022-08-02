Москва, , 08:30 — REGNUM Сегодня, 2 августа, президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск и отметил, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции на Украине.

ВДВ Mil.ru

Президент подчеркнул, что десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту отечества.

«Воинам выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой непобедимой когорте», — отметил Путин и выразил уверенность что войска ВДВ будут надёжно стоять на страже национальных интересов России.

Как сообщало ИА REGNUM, движение транспорта в центре Москвы ограничат во вторник, 2 августа, в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск России.

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