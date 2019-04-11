Напомним, что движение транспорта в центре Москвы ограничат во вторник, 2 августа, в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск России, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 2 августа вручил участникам спецоперации государственные награды и возложил цветы к памятнику генералу армии Василию Маргелову.
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Владимир Путин отметил решительные действия десантников в спецоперации на Украине.
В Екатеринбурге в День ВДВ устроили показательные прыжки.
Глава Самарской области поздравил десантников с профессиональным праздником
Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил воинов-десантников с Днем Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем Воздушно-десантных войск России. Об этом он сообщил 2 августа в своем телеграм-канале.
Роспотребнадзор предостерег петербуржцев от купания в фонтанах в день ВДВ.
Володин посетил военный госпиталь в Саратовской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения военного госпиталя в поселке Шиханы-2 в Саратовской области пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и поздравил их с Днем воздушно-десантных войск.
Глава Калмыкии: «Воздушно-десантные войска — настоящее достояние России»
Шойгу поздравил десантников с Днём ВДВ
Он подчеркнул, что «крылатая пехота» на протяжении всей истории «была и остаётся гарантом безопасности нашей Родины».
«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции. Уверен, что вы и впредь будете надёжно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооружённых Сил», — заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к личному составу и ветеранам.