Москва, 2 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу с главой экологического оператора. Об этом сегодня, 2 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, сначала планируется встреча главы государства с гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым,

«Затем состоится международный телефонный разговор президента», — сказал Песков, но не уточнил с кем.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский экологический оператор (РЭО) предложил внести изменения в правила для вывоза мусора из Арктики и Крайнего Севера.

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