Москва, , 15:19 — REGNUM Российский экологический оператор (РЭО) предложил внести изменения в правила для вывоза мусора из Арктики и Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ТБО Иван Шилов © ИА REGNUM

РЭО предложил внести изменения в санитарные правила и нормы (СанПиН) для увеличения срока накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на Крайнем Севере в малочисленных и удаленных населенных пунктах, а также расширить допустимую зону для установки контейнеров, разрешить установку индивидуальных баков в технических помещениях юридических лиц и ИП и дать возможность устанавливать график вывоза по мере заполняемости.

«Существующий сегодня порядок изменения сроков накопления отходов на территориях Крайнего севера, Арктики, из малонаселенных и удаленных населенных пунктов не работает. Это приводит к необоснованным транспортным и логистическим расходам на вывоз ТКО, и, как следствие, росту тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения», — отмечает пресс-служба РЭО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Северном Кавказе будут реализованы проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на сумму около 26 млрд рублей.

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