Москва, 2 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Российская сторона рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по безопасности судов с продовольствием и приветствует начало реализации соответствующих договорённостей. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Киев обязался обеспечивать безопасности судов в черноморских портах и территориальных водах Украины, напомнила она.

«Хотела бы приветствовать начало реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле так называемых продовольственных договорённостей», — сказала Захарова.

Она добавила, что страны Запада помогут полноценно решить продовольственную проблему, если обеспечат условия для доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Это оговорено меморандумом о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН, входящим в стамбульские договорённости.

Сейчас из-за антироссийских санкций действуют финансовые и логистические препятствия. Если Запад попытается не выполнить вторую часть «продуктовой сделки», мир недополучит десятки тонн российского зерна, предупредила Захарова.

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