Киев, , 12:51 — REGNUM Судно «Разони» с украинским зерном, вышедшее 1 августа из порта Одессы, успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан). Об этом 2 августа сообщило издание Ukrainian Shipping Magazine.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 02:00 2 августа, Razoni находилось у второй согласованной «безопасной зоны», недалеко от румынской Сулины», — сообщило издание.

Отмечается, что далее судно, на борту которого находится 26 тыс. тонн украинской кукурузы, пройдёт пролив Босфор и направится в Ливан.

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