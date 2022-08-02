Жители Донецка помогают сапёрам зачищать город от «лепестков»
Донецк, 2 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Жители Донецка помогают сапёрам зачищать улицы города от «мин-лепестков», написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Андрей Руденко.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
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В ход идут простые, но эффективные «подручные средства» вроде шин и веревок, отметил военкор.
«Этот народ не победить!» — добавил Руденко.
Как сообщалось ранее, ВСУ посредством РСЗО «Ураган» продолжают обстрелы городов Донбасса запрещенными международными конвенциями «минами-лепестками».