Донецк, 2 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Жители Донецка помогают сапёрам зачищать улицы города от «мин-лепестков», написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В ход идут простые, но эффективные «подручные средства» вроде шин и веревок, отметил военкор.

«Этот народ не победить!» — добавил Руденко.

Как сообщалось ранее, ВСУ посредством РСЗО «Ураган» продолжают обстрелы городов Донбасса запрещенными международными конвенциями «минами-лепестками».