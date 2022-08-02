Донецк, 2 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Специалисты Донецкой республики организовали обращенное к украинским военным радиовещание на FM-частотах в районе Авдеевки, сообщил в своем телеграм-канале 2 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Dnr-online.ru Даниил Безсонов

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В эфире транслируются призывы прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить жизнь, сложив оружие.

«Думаю, это последний шанс для украинских вояк. Скоро к ним прилетят ракеты», — добавил Безсонов.

В Авдеевке и ее окрестностях находится один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно оттуда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов республики.