* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. После того, как часть руководства «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прислушалась к предупреждениям муфтия Таки Усмани, Пакистан разбомбил их резиденции в Кабуле. Об этом заявил бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, передаёт телеканал Afghanistan International.

ИА REGNUM Пакистан

Читайте также: Улемы на встрече в Кабуле не смогли изменить позицию пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, на прошлой неделе муфтий Усмани прибыл в Кабул во главе делегации улемов и встретился с Нур Вали Мехсудом, лидером пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Салех добавил, что ещё слишком рано судить о типе ракет и пусковом устройстве, потому что, по его словам, «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляет контроль над этим районом в качестве оперативного подразделения разведывательной службы Пакистана ISI.

«Были ли это беспилотники? Или были применены ракеты дальнего радиуса действия? Это будет нелегко узнать, потому что Кабул — оккупированный город», — подчеркнул Салех.

Но Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, со ссылкой на свои источники сообщил, что утром 31 июля в воздушном пространстве Кабула появились американские беспилотники, которые атаковали разные части города. По словам Набиля, на основании соглашения в Дохе Америка помогает талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в подавлении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вопреки этому утверждению, Абдул Нафи Такур, пресс-секретарь МВД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что воскресный взрыв был вызван ракетой, попавшей в пустующий дом, расположенный в районе Ширпур.

Как сообщало ИА REGNUM, Таки Усмани, известный как Великий муфтий, прибыл в Афганистан 25 июля во главе делегации пакистанских учёных и встретился в Кабуле с Нур Вали Мехсудом, лидером «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пакистанские СМИ назвали встречу Таки Усмани с лидером пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) безрезультатной.