* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:37 — REGNUM Муфтий Таки Усмани, известный как Великий муфтий, и ряд пакистанских улемов встретились в Кабуле с Нур Вали Мехсудом, лидером пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По сообщениям пакистанских СМИ, Усмани не удалось убедить пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смягчить свою позицию на мирных переговорах с пакистанскими переговорщиками.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Муфтий Усмани прибыл в Кабул во главе делегации пакистанских улемов, и целью этой поездки было убедить пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить войну против Исламабада.

Делегация обратилась к руководству «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой отказаться от требования отменить интеграции племенных территорий, но пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отклонили это предложение. В 2018 году племенные территории Пакистана лишились полуавтономного статуса и перешли под управление штата Хайбер-Пахтунхва.

Власти Пакистана стремятся распустить и разоружить «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добиваются вывода сил безопасности из районов проживания племён, отмены интеграции этих районов, введения в действие законов шариата в Пакистане и освобождения их боевиков.

Перед поездкой в Кабул делегация пакистанских улемов во главе с муфтием Таки Усмани встретилась с некоторыми пакистанскими военными в Пешаваре.

Газета Express Tribune Пакистана сообщает со ссылкой на свои источники среди пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что эта группировка не доверяет улемам. По данным газеты, до тех пор, пока от пакистанских военных не будут получены конкретные гарантии, для пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встреча с улемами не представляет особого интереса.

Издание сообщает, что 27 июля делегация останется в Кабуле, чтобы сделать последнюю попытку убедить руководство «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смягчить свою позицию. Один из членов делегации сообщил Express Tribune, что руководство «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терпеливо выслушало их слова, но не отказалось от своих требований.