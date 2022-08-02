Москва, 2 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Центральный банк России со 2 августа выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвящённую городу Городец из серии «Древние города России», сообщается на сайте регулятора.

Ilya.osipov Городец

Памятная монета из недрагоценного металла «город Городец, Нижегородская область» выйдет тиражом 1 миллион штук и будет обязательна к приёму при всех видах платежей без ограничений на территории РФ.

На монете расположено изображение панорамы древнего русского города Городца, основанного во второй половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси, вверху слева размещён герб города.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 19 июля впервые в серии «Красная книга» выпустил в обращение памятные монеты изображением редких растений и грибов.

Читайте подробнее: ЦБ РФ впервые выпустил монеты с изображением редких растений и грибов