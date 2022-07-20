Москва, , 08:29 — REGNUM Центральный банк России с 19 июля впервые в серии «Красная книга» выпустил в обращение памятные монеты изображением редких растений и грибов. Ранее монеты были посвящены представителям фауны, сообщается на сайте регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

В обращение выпущены серебряные монеты номиналом 2 рубля «Одуванчик белоязычковый», «Сетконоска сдвоенная» и «Фиалка надрезанная». Тираж каждой памятной монеты составляет 5 тысяч штук.

Негулятор отмечает, что все выпускаемые монеты являются обязательными к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, памятная монета из серии «Древние города России», посвящённая городу Рыльску Курской области 14 июля поступили в обращение.

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