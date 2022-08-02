Бангкок, 2 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Есть достаточно много сфер, поставками в которых Таиланд мог бы заинтересовать российских импортёров. Об этом заявил посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Фрукты в Таиланде

Он подчеркнул, что это не только такие традиционные продукты экспорта, как фрукты, овощи и морепродукты.

«Для российских импортёров может найтись довольно много многообещающих сфер, если они в этом заинтересованы», — отметил в беседе с РИА Новости дипломат.

По его словам, это и корма для животных, и продукты здоровья и красоты, а также автозапчасти, текстиль, спортивный инвентарь и форма, медикаменты и медицинское оборудование и многое другое.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что западные санкции могут поспособствовать более чем трёхкратному росту товарооборота между Россией и Таиландом. По его словам, товарооборот между двумя странами за 2021 год составил $2,8 млрд, однако потенциал взаимной торговли — намного больше.

Министр подчеркнул, что планка в $10 млрд, которая была намечена ранее, по-прежнему остаётся целью, причём достижимой.