Москва, , 11:13 — REGNUM Антироссийские санкции могут помочь увеличить товарооборот с Таиландом до $10 млрд, 22 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников по итогам встречи министров торговли АТЭС.

Максим Решетников Kremlin.ru

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«Санкции с одной стороны — это проблема, с другой — возможности, в т.ч. для таиландской экономики, прийти на рынок РФ и заполнить те ниши, которые образовались», — отметил он.

Он отметил, что товарооборот между РФ и Таиландом за 2021 г. составил $2,8 млрд. И данная цифра может быть в несколько раз больше, т.к. потенциал торговли между странами значительно выше. Планка в $10 млрд может стать достижимой целью, добавил он.

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