Донецк, 2 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Удар киевской ракеты РСЗО «Ураган» с «минами-лепестками» пришелся на детскую площадку в Кировском районе Донецка, сообщил в своем телеграм-канале 1 августа военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Иначе, как террором, квалифицировать подобные действия нельзя, убежден военкор.

«Киевский режим продолжает множить свои преступления», — добавил Поддубный.