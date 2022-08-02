Донецк, 2 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка ранен мирный житель. Об этом 2 августа сообщили в штабе обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района города ранение получил мирный житель по ул. Косарева», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о ближайшем будущем Донецкой Народной Республики рассказал глава республики Денис Пушилин.

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