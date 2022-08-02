Донецк, , 10:33 — REGNUM О ближайшем будущем Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал 2 августа глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

Как указал Пушилин, отвечая на вопрос о том, будет ли завершена спецоперация после того, как освободят всю территорию ДНР, на примере ранее освобождённой от киевских боевиков Луганской Народной Республики видно, что они продолжают обстрелы населённых пунктов на её территории.

«Мы учитываем эту ситуацию. Вооружения у Украины достаточно много, в том числе и западного. Мы должны будем доводить ситуацию до логического завершения. Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города», — сказал он.

Также глава ДНР уточнил, что на сегодняшний день в республике содержится около 3,5 тыс. военнопленных ВСУ, часть из которых совершила преступления в отношении жителей Донбасса и в отношении них, согласно законодательству, ведутся расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.