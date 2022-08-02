* запрещённая в России организация

Кабул, 2 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проживают в фешенебельном квартале столицы Афганистана Вазир Акбар Хан, рядом с гостевыми домами министра внутренних дел и заместителя службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом после известия о гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле написал в «Твиттере» бывший глава службы национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль, передаёт телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

В соцсетях опубликовано фото дома в Кабуле, который, как утверждается, являлся резиденцией лидера террористов Аймана аз-Завахири, погибшего в результате атаки американского беспилотника в Кабуле.

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Американские власти пока официально ничего не сообщали о точном местонахождении аз-Завахири. Однако высокопоставленный представитель американской разведки сообщил Associated Press, что аз-Завахири жил в доме одного из ближайших помощников министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани.

Американский эксперт, ссылаясь на опубликованное фото дома аз-Завахири в Кабуле, сообщил New York Times, что эта резиденция принадлежит одному из высокопоставленных помощников Сираджуддина Хаккани, который имеет тесные связи с лидерами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганский журналист Билал Сарвари со ссылкой на свои источники написал в «Твиттере», что «12 арабских боевиков были убиты в Вазир Акбар Хан, недалеко от резиденции кари Зайнуддина, начальника штаба МВД и правой руки Сираджуддина Хаккани».

В последние несколько лет талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что не имеют никакой связи с группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но теперь убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центре Кабула поставило под сомнение это утверждение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).