Донецк, 2 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Донецкой Народной Республики, для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески. Об этом 2 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идёт операция в Авдеевке. Здесь есть определённые успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника», — сказал он RT.

Цель сил ДНР ближайших дней — занять высоты, которые позволят подразделениям двигаться дальше, уточнил Пушилин.

«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет», — заключил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что подразделения Донецкой Народной Республики добились определённых успехов на авдеевском направлении.

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