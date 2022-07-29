Донецк, , 13:07 — REGNUM Подразделения Донецкой Народной Республики добились определённых успехов на авдеевском направлении. Об этом 29 июля в эфире Первого канала сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Council.gov.ru

«Я могу сказать только общими фразами, что наши подразделения добились уже определённых успехов на авдеевском направлении», — указал он.

Пушили считает, что «ситуация будет развиваться, наверное, по той траектории, которая была обозначена военным командованием».

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 28 июля, военкор Дмитрий Астрахань сообщил, что союзные силы продвигаются на авдеевском направлении. Он отметил, что работа началась с артиллерийской подготовки, далее в дело вступили штурмовики, вертолёты и все виды артиллерии.

Напомним, в Авдеевке расположен один из крупнейших в Донбассе укрепрайонов украинской армии. Оттуда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка.

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