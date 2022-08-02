В Венесуэле заявили о попытке Лондона присвоить золотой запас страны
Москва, 2 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Великобритания планирует присвоить золотой запас Венесуэлы, прикрываясь признанием фиктивного правительства Хуана Гуаидо. Об этом сообщил депутат венесуэльского парламента Хакобо Торрес.
«Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы… британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», — приводит слова Торреса РИА Новости.
Читайте также: МИД РФ назвал важным событием примирение Венесуэлы и Колумбии
Депутат состоит в правящей Единой социалистической партии Венесуэлы — PSUV.
Как сообщало ИА REGNUM, Высокий суд Великобритании 29 июля не признал права президента Венесуэлы Николаса Мадуро распоряжаться золотым запасом Венесуэлы стоимостью более $1 млрд, хранящимся в Банке Англии в Лондоне.