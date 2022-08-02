Москва, 2 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Великобритания планирует присвоить золотой запас Венесуэлы, прикрываясь признанием фиктивного правительства Хуана Гуаидо. Об этом сообщил депутат венесуэльского парламента Хакобо Торрес.

Флаг Венесуэлы

«Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы… британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», — приводит слова Торреса РИА Новости.

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Депутат состоит в правящей Единой социалистической партии Венесуэлы — PSUV.

Как сообщало ИА REGNUM, Высокий суд Великобритании 29 июля не признал права президента Венесуэлы Николаса Мадуро распоряжаться золотым запасом Венесуэлы стоимостью более $1 млрд, хранящимся в Банке Англии в Лондоне.