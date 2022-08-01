Москва, , 23:43 — REGNUM Восстановление дипломатических отношений между Венесуэлой и Колумбией — важный шаг на пути возобновления полноценного межгосударственного диалога, говорится в опубликованном 1 августа заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

Отметив, что отношения двух стран в своё время были утрачены «по причине искусственно насаждаемого извне непризнания законного правительства Венесуэлы», Захарова заявила, что теперь страны смогут разобраться и с проблемой миграции, и с торговлей, и с безопасностью на границе.

Напомним, 28 июля состоялась встреча министрами иностранных дел Венесуэлы и Колумбии Карлоса Фариа и Альваро Лейвы, по итогам которой было опубликовано совместное заявление о восстановлении дипломатических и консульских венесуэльско-колумбийских отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро приветствовал продвижение в отношениях Венесуэлы и Колумбии