Москва, 2 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с Днём Воздушно десантных войск и отметил, что в специальной военной операции на Украине личный состав ВДВ действует смело, грамотно и решает самые сложные задачи.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДВ

Шойгу выразил уверенность, что военнослужащие войска ВЛВ будут и впредь вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности и защиту национальных интересов России.

«В ходе локальных военных конфликтов гвардейцы-десантники всегда с честью выполняли служебный долг, демонстрировали высочайший профессионализм и мужество», — подчеркнул глава Минобороны и поблагодарил за верную службу.

ИА REGNUM сообщало, президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск.

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