Москва, , 16:50 — REGNUM Движение транспорта в центре Москвы ограничат во вторник, 2 августа, в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск России, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Празднование Дня ВДВ в парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В связи с проведением на территории города мероприятий, посвященных празднованию Дня ВДВ, будет ограничено движение с 6:00 до 13:00 по улице Ильинка, с 6:00 до 16:00 по площади Васильевский Спуск», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и следовать указаниям сотрудников дорожно-патрульной службы.